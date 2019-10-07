سر مشاجرة لاعبي يوفنتوس وإنتر

أوقف يوفنتوس انطلاقة إنتر ميلان المثالية، وأكد أنه لن يتنازل بسهولة عن عرش الدوري الإيطالي بعد هيمنته في آخر ثمانية مواسم بعد فوزه (2–1) في ملعب سان سيرو، في لقاء مثير لم يخلُ من الأحداث المثيرة للجدل، مثل مشاجرة بين لاعبي الفريقين أمام النفق المؤدي إلى غرف الملابس.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل (1–1)، وأثناء خروج اللاعبين وقعت مشاجرة اشترك فيها عدد كبير من نجوم الفريقين، وظهرت في البث التلفزيوني دون معرفة السبب.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي عن السر وراء الشجار، حيث ظهر الحارس البديل لإنتر ميلان دانييلي باديلي، وهو يوبخ باولو ديبالا نجم يوفي وصاحب الهدف الأول، بسبب ادعاء الأرجنتيني السقوط داخل منطقة الجزاء.

وظل باديلي يلاحق ديبالا ويتحدث معه بلهجة عتاب، ولكن عندما تجاهله المهاجم، دفعه الحارس البديل من ظهره، وهنا انفعل الأرجنتيني قبل تدخل بقية اللاعبين للاشتباك معاً، وتدخل ليوناردو بونوتشي قائد يوفنتوس للفصل بين اللاعبين.

وواصل ديبالا تألقه أخيراً مع يوفنتوس، رغم محاولات بيعه في الصيف، وافتتح التسجيل باكراً بتسديدة رائعة، لكن غونزالو هيغواين كان بطل الليلة بتسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة بعد نزوله بديلاً.