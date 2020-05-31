سطو على منزل رياض محرز في مانشستر

تعرض منزل الجزائري رياض محرز إلى عملية سطو فقد نجم مانشستر سيتي خلالها مبلغاً نقدياً وحلياً ذهبية، فضلاً عن 3 ساعات فاخرة.

وكان أغرب ما سرقه اللصوص مجموعة من قمصان كرة القدم النادرة، وفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية.

ووقعت السرقة خلال أبريل الماضي، لكن لم يكشف عنها في حينها، إلا أن الصحيفة نشرت تفاصيلها أمس السبت.

وتبلغ قيمة المسروقات مجتمعة نحو نصف مليون جنيه استرليني، موزعة بين 50 ألفاً نقداً وحلي وقمصان بقيمة 150 ألفا، و3 ساعات يبلغ سعرها نحو 300 ألف.

وأشار المصدر إلى أن اللصوص "تتبعوا محرز بعناية" قبل التسلل إلى منزله، وسرقوا ساعة ظهر بها في بعض الصور الخاصة.

والساعة المذكورة من نوع "ريتشارد مايل"، ويبلغ سعرها حوالي 230 ألف جنيه، وهي مصنوعة من نفس الخامات التي تصنع منها سفن الفضاء، ومرصعة بالأحجار الكريمة.

وتشبه الساعة تلك المسروقة قبل نحو أسبوعين من ديلي آلي لاعب توتنهام هوتسبير.

وانتقل محرز (29 عاماً) إلى هذا المنزل مؤخراً، بعد انفصاله عن زوجته ريتا.

وازدادت بشكل ملحوظ حوادث السطو على منازل نجوم الدوري الإنجليزي مؤخراً، ففي وقت سابق من مايو الجاري فقد آلي 3 ساعات أثناء اقتحام بيته في لندن، كما تعرض منزل يان فيرتونخين زميله في توتنهام إلى السرقة في مارس الماضي.

وفي يناير، كان منزل مامادو ساكو لاعب كريستال بالاس صيداً للصوص، وفقد الفرنسي وقتها مقتنيات بقيمة نصف مليون جنيه.