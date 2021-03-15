سطو مسلح على منزل دي ماريا وأنباء عن اختطاف عائلته

أفادت تقارير إعلامية، بأن آنخيل دي ماريا اضطر لمغادرة مباراة باريس سان جيرمان ونانت، الأحد لتعرض منزله لعملية سطو أثناء اللقاء.

وتم استبدال النجم الأرجنتيني في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بهزيمة باريس سان جرمان بنتيجة 1-2، بعدما تم إبلاغ المدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو بالحادثة.

واستبدل المدرب مواطنه بالأرجنتيني الآخر لياندرو باريديس، قبل أن يرافق مهاجم ريال مدريد السابق إلى غرفة تبديل الملابس.

ووفقاً لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكد بوتشيتينو للصحفيين لاحقاً أن دي ماريا غادر الملعب بسبب اقتحام منزله.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن وجود عائلة الجناح الأرجنتيني في المنزل أثناء عملية السطو.

وأشارت إلى أن عملية السطو كانت عنيفة، وقد اختطفت العصابة التي اقتحمت المنزل زوجة دي ماريا وأطفاله.

وكان دي ماريا قد مدد عقده مع باريس سان جيرمان لموسم إضافي حتى يونيو 2022، وفقاً لما أعلنه النادي الجمعة.

وشدد دي ماريا خلال الأشهر الأخيرة على تعلقه بسان جيرمان، حيث أصبح واحداً من اللاعبين الأساسيين في الفريق بسبب مهاراته وتسديداته بقدمه اليسرى.

وفاز دي ماريا بـ 16 لقباً مع باريس سان جيرمان، بينها أربعة ألقاب دوري، كما رفع لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد عام 2014.