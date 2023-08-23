سفيان أمرابط خارج قائمة فيورنتينا لإقصائيات دوري المؤتمر الأوروبي

أثار استبعاد النجم الدولي المغربي سفيان أمرابط من قائمة فيورنتينا التي ستخوض التصفيات المؤهلة لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي الجدل حول مستقبله.

ودخل لاعب خط الوسط العام الأخير من عقده مع النادي الإيطالي بالتزامن مع توقعات تشير إلى انتقاله صوب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف.

وارتبط صاحب الـ 27 عاما بمانشستر يونايتد وليفربول في الآونة الأخيرة بعد إعلامه الفيولا برغبته في الرحيل.

وقدم أمرابط مستويات استثنائية مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم قطر 2022 ولفت أنظار كبار أوروبا على غرار برشلونة وأتلتيكو مدريد وليفربول، إلا أن يونايتد يبدو الطرف الأقرب لاقتناص توقيعه.

ويخوض فيورنتينا مواجهة مهمة أمام رابيد فيينا النمساوي يوم الخميس ضمن التصفيات المؤهلة لمرحلة مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي غدا الخميس.

ومنح النادي الإيطالي المهتمين بتوقيع أمرابط مهلة لـ 72 ساعة قادمة من أجل التقدم بعروضهم لظفر بخدماته حتى يتحرك مباشرة لجلب بديل مناسب قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية نهاية الشهر الجاري.