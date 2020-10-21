سقوط مفاجئ لريال مدريد أمام شاختار في دوري الأبطال

سقط ريال مدريد الإسباني على أرضه أمام شاختار دونيتسك الأوكراني بهدفين لثلاثة في افتتاح مبارياته بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

افتتح شاختار التسجيل في الدقيقة 29 عبر تيتي من تسديدة يسارية سكنت أقصى الزاوية اليمنى للحارس تيبو كورتوا.

بعد 4 دقائق، أضاف رافاييل فاران الهدف الثاني للضيوف بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي الدقيقة 42، أكمل مونور سولمون الثلاثية في مشهد مفاجىء.

في الدقيقة 53 قلص ريال مدريد الفارق عبر متوسط ميدانه لوكا مودريتش من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أعادت الملكي للقاء من جديد.

وبعد أقل 14 ثانية فقط من نزوله بديلاً، نجح فينيسيوس جونيور في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 59 ليشعل الأجواء.

ولم تنجح محاولات ريال مدريد في إدراك التعادل، حتى الهدف الذي سجله في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع عبر فيدي فالفيردي ألغي بداعي وجود تسلل على فينيسيوس الذي حجب الرؤية عن الحارس.

وانتهت المباراة بالتالي بخسارة مفاجئة لريال مدريد قبل مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة بثلاثة أيام فقط، ليصبح المدرب زين الدين زيدان على المحك.