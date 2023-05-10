سكالوني: الأرجنتين تحتاج إلى ميسي سعيد

البوابة - يرى ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين أن على مواطنه النجم ليونيل ميسي الانتقال إلى فريق سيشعر فيه بـ "الراحة" إذا ما رحل فعلياً عن باريس سان جيرمان خلال الصيف.

ويبقى مصير "ليو" معلقاً حتى الآن رغم تقارير أكدت توصله لاتفاق يقضي بانتقاله إلى الهلال السعودي في صفقة ضخمة وغير مسبوقة.

لكن والد الأسطورة الأرجنتينية خرج سريعاً لنفي ما تناقلته وسائل الإعلام مؤكداً أن نجله لم يحدد بعد خطوته القادمة، كما شدد على ضرورة احترام العقد الحالي الذي يربط صاحب الـ 35 عاماً بالنادي الباريسي.

ماذا قال سكالوني عن مستقبل ميسي ؟

شدد مدرب منتخب التانغو على ضرورة شعور مواطنه بالراحة والسعادة بغض النظر عن وجهته المقبلة، حيث قال في تصريحات لقناة "الكاس" القطرية: "دعوه يذهب إلى فريق يكون فيه مرتاحاً مع زملائه والمشجعين.

"لا نبالي بوجهته طالما كان سعيداً، فنحن نحتاج لميسي سعيد."

يذكر أن عقد الفائز بجائزة الكرة الذهبية مع باريس سان جيرمان سينتهي الصيف المقبل.