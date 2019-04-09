سكالوني يتعرض لحادث في مايوركا

ليونيل سكالوني

تعرض مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني لحادث تصادم خلال تواجده في مدينة مايوركا الإسبانية.

وأشارت تقارير إلى صعود سيارة على رصيف المشاة بالخطأ أثناء رجوعها للخلف، وهو أمر لم يشاهده سكالوني ليصطدم بالسيارة.

وكان المدير الفني يقود دراجته في شوارع مايوركا، ليصطدم بالسيارة مما أدى إلى سقوطه على رأسه أرضاً.

وتسبب الحادث في إصابته في الوجه والذراعين، مما أدى إلى نقله سريعاً إلى المستشفى وتحديداً مستشفى سان سباستيان الجامعية.

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وطمأنت عائلة سكالوني الجماهير الأرجنتينية والمهتمين، حيث أبلغوا أن التشخيص الأولي يشير إلى أن الحادث ليس خطيراً.

بعد تشخيص حالته حصل المدرب على التقرير الطبي وغادر إثره المستشفى عائداً إلى منزله وفقاً لما أعلنه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

يذكر أن سكالوني كان لاعباً في ريال مايوركا مما يجعله مرتبطاً بشكل كبير بالمدينة الإسبانية.