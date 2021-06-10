سلبية عينة يورينتي الثانية تنقذ منتخب إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، سلبية عينة مدافع المنتخب دييغو يورينتي لفيروس كورونا بعدما جاءت الأولى من قبل إيجابية.

وغادر يورينتي معسكر منتخب إسبانيا ليورو 2020 خارج مدريد، ودخل الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة زميله سيرجيو بوسكيتس بفيروس كورونا يوم الأحد الماضي.

إنريكي يعمل مع لاعبي منتخب إسبانيا في فقاعة تدريبية موازية

ويعمل لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا مع لاعبين في فقاعة تدريبية موازية تحسباً لتفشي الوباء في مجموعة اللاعبين الأولية لكي يكون الفريق قادراً على خوض مبارياته.

يذكر أن المنتخب الإسباني سيفتتح مبارياته في بطولة يورو 2020 بمواجهة السويد في إشبيلية يوم الاثنين المقبل.

ويشارك لا روخا ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات السويد وسلوفاكيا وبولندا.

مواعيد مباريات المنتخب الإسباني في يورو 2020

إسبانيا x السويد 14 يونيو

إسبانيا x بولندا 19 يونيو

سلوفاكيا x إسبانيا 23 يونيو