سلطات ماديرا: لا استثناء لرونالدو من كسر الحظر المنزلي

أكدت سلطات مدينة ماديرا البرتغالية، أن كريستيانو رونالدو نجم هجوم يوفنتوس ليس لديه أي استثناء لكسر الحظر المنزلي المفروض في الجزيرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت إحدى الصحف المحلية نشرت صوراً لرونالدو وهو يتدرب في ملعب ماديرا الوطني بالجزيرة.

وقال بيدرو راموس مسؤول الصحة في الجزيرة “لرونالدو الحق في التدرب إذا التزم بالنظام مثله مثل أي مواطن آخر”.

وأَضاف في مؤتمر أمس نقلته صحيفة “دايلي مايل” البريطانية: “الجميع لديهم الحق في مغادرة منازلهم لغرض أو لآخر، طالما لم يتجمعوا والتزموا بالتباعد، ومما رأيناه فإن رونالدو التزم بالنظام، تدرب لعدة دقائق ولم يكن هناك أي ضرر”.