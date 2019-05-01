سواريز: النهائي هدف برشلونة الأول

أكد لويس سواريز، مهاجم برشلونة، أن فريقه يسعى لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مشيراً إلى صعوبة مواجهة ليفربول في نصف النهائي.

وقال الدولي الأوروغوياني في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "بعد سنوات قليلة لم نبلغ فيها نصف النهائي، لدينا توقعات كبيرة الآن والهدف في هذه المرحلة واضح.

"في دوري الأبطال لا يمكنك تحمل ثانية من انعدام التركيز، خضنا 10 دقائق أمام مانشستر يونايتد ودفعنا ثمنها غالياً، والهدف هو المباراة المقبلة ولا شيء يمكن أن يقف أمامنا في طريق الوصول إلى النهائي، يجب أن نظهر بأفضل أداء لنا".

وتابع: "بعد الإقصاء في آخر 3 مواسم، يتوجب علينا العودة، ونحن في المسار الصحيح".

وختم بقوله: "مواجهة فريقي السابق ليفربول أمر مميز بالنسبة لي، ويشكل دافعاً آخر لي، فأنا أتحدث باستمرار مع (جوردان) هندرسون، وسيكون الأمر خاصاً أيضاً بالنسبة لهم، أتطلع إلى العودة إلى ملعب آنفيلد حيث عوملت بالكثير من الحب، لكني الآن مدين لبرشلونة".