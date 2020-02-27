سواريز: جمهور ليفربول هو الأفضل

أشاد مهاجم برشلونة لويس سواريز بجماهير فريقه السابق، ليفربول.

وكشف الدولي الأوروغوياني المصاب حالياً أن دعم جماهير الريدز كان “الأفضل” لأنه انعكس على فترة

السنوات الثلاث التي قضاها في آنفيلد.

وانتقل سواريز إلى البارسا صيف عام 2014 مقابل 75 مليون جنيه استرليني، وقال في تصريحات للبرنامج الإسباني "أوترو": “جمهور ليفربول من أفضل مشجعي كرة القدم؛ بسبب كل الحب الذي منحوني إياه دائماً أثناء وجودي معهم.

“أحبوني دائماً وعاملوني بشكل جيد للغاية، لهذا السبب هم من بين أفضل مشجعي كرة القدم في العالم، بالنسبة لي، جمهور ليفربول هو الأفضل”.