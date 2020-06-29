سواريز: حزين من أجل ليفربول واعتذر لجماهيره

عاد نجم برشلونة لويس سواريز بالحديث إلى ناديه السابق ليفربول ومواجهتهم الموسم الموسم الماضي لحساب دوري الأبطال، كما علق على تتويجه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ونجح ليفربول أخيراً هذا الموسم بتحقيق لقب البريميير ليغ بعد صيام دام 30 عاماً، وعدة محاولات فاشلة لتحقيقه كان سواريز شاهداً على أحد تلك المواسم.

وقال الأوروغوياني للموقع الرسمي لليفربول: "في عامي الأخير مع الفريق كنت حزيناً للغاية من أجل الجمهور لأننا لم نحقق اللقب.

"أعرف أن البعض منهم يشعر بالغضب مني بسبب احتفالي ضد ليفربول الموسم الماضي وهذا أيضاً يحزنني، لكني أتقبل الأمر وأتمنى أن يتفهموه.

"المباراة كانت في كامب ناو ولحساب نصف نهائي الأبطال، عشت أحد أفضل لحظات حياتي في ليفربول وأتمنى أن لا ينسى الجمهور ذلك".

وعن تتويج الفريق بالبريميير ليغ: "أتمنى أن يكونوا سعداء الآن، سعيد لـ (جوردان) هندرسون خصيصاً، لأن والده يعاني من مشاكل وهو كلاعب مر بأوقات صعبة وجيدة معاً في ليفربول.

"فوزه بالأبطال ثم البريميير ليغ هذا الموسم يسعدنني لأنه شخص جيد وقائد حقيقي في الملعب ومن أفضل القادة في تاريخ ليفربول".

ويعاني سواريز حالياً مع برشلونة بعد تعادله مع سيلتا فيغو رغم هدفيه، وتراجعه للمركز الثاني في ترتيب الليغا.