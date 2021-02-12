سواريز سبب توهج أتلتيكو مدريد

يتطلع أتلتيكو مدريد للتتويج بلقبه الأول في الدوري الإسباني منذ عام 2014، ويتواجد حالياً في صدارة الترتيب، ويعود الفضل في هذا للأهداف التي سجلها نجمه لويس سواريز.

ويبدو أن سواريز، الذي انضم لأتلتيكو قادماً من برشلونة، لديه شيء يسعى لإثباته كما أنه يتصدر ترتيب هدافي البطولة قبل المباراة التي يلتقي فيها فريقه مع غرناطة الأحد ضمن المرحلة الـ 23.

ويعول أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق خمس نقاط عن الوصيف ريال مدريد ولديه مباراتان مؤجلتان، على تألق سواريز الذي سجل 16 هدفاً في الدوري الإسباني هذا الموسم، بفارق ثلاثة أهداف أمام زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي.

وتعادل أتلتيكو مع سيلتا فيغو 2-2 ي بفضل الهدفين الذين سجلهما الأوروغوياني، ليضمن حصول فريقه على نقطة من مباراة صعبة لم يظهر فيها الفريق أفضل ما عنده.

وقال دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو: “سواريز يتحدث عن نفسه. دائماً ما يسجل الأهداف والقيام بذلك الآن ليس بجديد عليه، إنه لاعب مهم يكون في أفضل حالاته داخل منطقة الجزاء، نحاول مساعدته من خلال طريقة لعبنا”.

وترك البارسا سواريز ليرحل إلى الروخيبلانكوس دون مقابل خلال فترة الانتقالات الصيفية لكي يرفع أجره المرتفع من قائمة الأجور، وبسبب شكوك حول تقديمه لأفضل مستوياته. وما زال اللاعب، الذي أثبت طوال مسيرته أن المنتقدين مخطؤون بشأنه، يفعل هذا الأمر مع أتلتيكو مدريد.

ويحتل برشلونة، بقيادة رونالد كومان المركز الثالث، بفارق 8 نقاط خلف أتلتيكو، علماً بأنه خاض مباراة أكثر.

ويستضيف برشلونة غريمه ديبورتيفو آلافيس السبت، ويتطلع لمواصلة مسلسل انتصاراته في الدوري.

وحقق برشلونة ستة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني لكنه سقط بنتيجة 0-2 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام إشبيلية، وسجل إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة السابق هدفاً في هذه المباراة، فيما أخطأ سامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، خطأين كبيرين تسببا في الهدفين، وسيتم استبعاده على الأرجح من تشكيل الفريق والدفع بكليمون لونغليه بدلاً منه.

يعاني برشلونة من العديد من الإصابات، يأتي على رأسها آنسو فاتي وجيرارد بيكيه وفيليبي كوتينيو وسيرجي روبرتو.

ولا يلقي المدرب باللوم على لاعبيه بعد الخسارة في كأس إسبانيا، ويعتقد أن الفريق يقدم أداء جيداً.

وأوضح الهولندي: “لعبنا بشكل جيد خلقنا عدة فرص للتسجيل. أعتقد أن النتيجة لا تعكس ما حدث في الملعب. نحن في لحظة جيدة، وسنواصل القتال”.

ويحتل آلافيس المركز السادس عشر بفارق نقطتين عن المراكز المهددة بالهبوط، كما أنه حقق أول انتصار له في آخر 7 مباريات المرحلة الماضية بعد فوزه على ريال بلد الوليد 1-0.

وسيعاني ريال مدريد من الإصابات عندما يستضيف فالنسيا الأحد، لكنه استطاع أن يهدئ من الضغوط على مدربه زين الدين زيدان بالفوز 2-0 على خيتافي الثلاثاء الماضي لينتزع المركز الثاني بشكل مؤقت.

وقال زيدان الذي لم يستسلم في معركة التتويج باللقب “لا أعتقد أن هناك مشجعين لريال مدريد يعتقدون أننا لا يمكن أن نتوج بلقب الدوري. على العكس تماماً، يعتقدون دائماً أن بإمكاننا تغيير الأمور. هذا ما سنحاول فعله”.

وفي بقية مباريات هذه المرحلة، يلتقي سيلتا فيغو مع إلتشي، وإشبيلية مع هويسكا، وآيبار مع بلد الوليد، وخيتافي مع ريال سوسييداد، وليفانتي مع أوساسونا، وفياريال مع ريال بيتيس وقادش مع أتلتيك بلباو.