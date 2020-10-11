سواريز: عندما أسجل في برشلونة سأحتفل أمام هؤلاء

أكد لويس سواريز، أنه لن يحتفل إذا ما سجل في شباك فريقه السابق برشلونة، لكنه سيفعل ذلك أمام الذين اعتبرهم مسؤولين عن رحيله.

وواصل الدولي الأوروغوياني توجيه الانتقادات لإدارة البارسا، وخاصة للمسؤولين عن رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية.

وقال سواريز المنتقل إلى أتلتيكو مدريد، في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن": "مكثت في برشلونة 6 أعوام، ولم تكن لي مطلقاً أي مشكلة، على العكس. قلت منذ 3 سنوات أن برشلونة يحتاج لرأس حربة شاب للتأقلم مع الوقت. لكنهم لم يجلبوا أحداً قادراً على منافستي. دائماً كنت في المستوى الذي يحتاجه النادي.

"أستحق الاحترام الذي اكتسبته من أدائي داخل الملعب بدلاً من أن أعلم بنبأ رحيلي من وسائل الإعلام. أن يأتي مدرب ويقول أنه لن يعتمد علي بعد أن قالت الإدارة أنه سيكون هناك تغيير في تشكيلة الفريق فهذا يثير الشك داخلك، ويجعلك تتساءل هل القرار يعود إلى المدرب أم الإدارة؟"

وبعد أن أحرز 198 هدفاً في صفوف الفريق الكتالوني الذي انتقل إليه صيف عام 2014، ما جعله ثالث أفضل هداف في تاريخ البلاوغرانا، عرف سواريز من خلال وسائل الإعلام الإسبانية بأنه لم يعد ضمن مخططات المدرب الجديد رونالد كومان قبل أن يتحدث لدقائق وجيزة هاتفياً مع الأخير.

وانتقد ميسي أيضاً قرار ناديه بالاستغناء عن خدمات سواريز مشيراً إلى أنه لم يعد "متفاجئاً من أي شيء من الآن فصاعداً"، نظراً للتخبط الذي تعيشه إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.