سواريز: غريزمان تكيف مع أسلوب برشلونة

عاد لويس سواريز نجم برشلونة للحديث عن الهدف المميز الذي سجله في مرمى ريال مايوركا، السبت الماضي، ضمن المرحلة 16 من الدوري الإسباني.

ونجح الدولي الأوروغوياني في خطف الأضواء خلال المباراة، رغم انتهائها بأربعة أهداف لاثنين، بفضل هدفه الرائع الذي سجله بالكعب، إذ تحدى وضعيته الصعبة أثناء التسديد وتمركز الحارس الذي كان يترقب.

وعاد هداف البارسا للحديث عن إنجازه، بقوله لإذاعة "آر إم سي" الفرنسية: "أحسست أن الأمور صعبة بسبب تواجدي في زاوية مغلقة، ولم يكن لدي حل سوى أن أسدد الكرة بالعقب، فضلت أن أوجهها للأرض لكي تخادع الحارس وهو ما حدث فعلاً".

وعبر سواريز عن سعادته الكبيرة بعد عودة برشلونة للإبهار، ونسيان الفترة الصعبة التي عاشها بداية الموسم، خاصة بعد الأخبار التي راجت حول وجود مشاكل بين اللاعبين، والنجم أنتوان غريزمان.

وعلّق سواريز حول قضية الدولي الفرنسي، بقوله: "كان على غريزمان الاعتياد على مركزه الجديد، فبرشلونة يهاجم كثيراً، ولهذا كان يلزمه بعض الوقت لإيجاد معالمه، في النهاية أنا سعيد لما يقدمه معنا حالياً، وأهنئه على انسجامه معنا".

وتأمل جماهير البارسا في أن يواصل فريقها على نفس النهج، قبل مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، في 18 من الشهر الجاري، حيث من المتوقع أن تكون مباراة الموسم، في ظل التنافس الكبير بين المتصدر ووصيفه.