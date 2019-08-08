سواريز: غريزمان يحتاج للتأقلم مع أسلوب برشلونة

أكد لويس سواريز، مهاجم برشلونة، أن أنتوان غريزمان، الوافد الجديد، بحاجة إلى التأقلم مع طريقة لعب الفريق الكتالوني مطالباً الجمهور بالصبر.

وقال "لويزيتو" في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "شعرت بالإرهاق بعد انتهاء المباراة أمام نابولي، الأمر معقد لأنها دقائقي الأولى في الفترة التحضيرية كما أن هناك اختلاف في التوقيت وبطولة الدوري الإسباني ستبدأ قريباً".

وحول غريزمان، تابع: "بعد أن لعبت بجواره لدقائق للمباراة الثانية بعد كأس خوان جامبر أرى أننا سنشكل ثنائي قوي خلال الموسم.

"يمتلك غريزمان المقومات التي تجعله لاعباً لبرشلونة لكنه بحاجة إلى الوقت للتأقلم على أسلوب اللعب ولذلك أطلب من الجمهور الصبر عليه ومنحه فرصة لتقديم ما لديه.

"إنه لاعب ذكي يعرف جيداً قيمة الفريق وأتمنى أن يتأقلم سريعاً مع فلسفة النادي".

وانضم غريزمان إلى برشلونة بعد كسر الشرط الجزائي في عقده مقابل 120 مليون يورو.