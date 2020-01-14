سواريز في وداع فالفيردي: لن أنسى ما تعلمته منك

تقدم مهاجم برشلونة لويس سواريز صفوف المودعين، لمدربه السابق إيرنيستو فالفيردي، وذلك بعد ساعات من إعلان انفصال النادي عن المدير الفني الباسكي.

وكما كان متوقعاً، أعلن البارسا بشكل رسمي، رحيل فالفيردي ليلة الاثنين بعد سلسلة من النتائج السلبية للفريق تحت إشرافه.

وبعد أيام من الجدل حول هوية الخليفة المنتظر لفالفيردي، استقر الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو ومجلسه المعاون على مدرب ريال بيتيس كيكي سيتين، لتولي القيادة الفنية حتى منتصف 2022.

وكتب السفاح عبر حسابه على موقع "تويتر" في وداع فالفيردي "شكراً جزيلاً على كل اللحظات التي عشناها كمحترفين.

"سأحافظ على الشيء الإيجابي الذي تعلمنه منك وشخصيتك كإنسان عظيم".

وختم رسالته المقتضبة "شكراً لك ولكل مساعديك على المهنية، أتمنى لك التوفيق في كل ما يأتي في المستقبل".

يذكر أن سواريز خضع لعملية جراحية على مستوى الركبة قد يبتعد إثرها عن الملاعب لفترة طويلة لنهاية أبريل القادم على أقل تقدير.