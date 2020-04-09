سواريز: نيمار مرحب به دائماً في برشلونة

أكد مهاجم برشلونة لويس سواريز أمس أن زميله السابق نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا «سيكون مرحباً به دائماً» في الفريق الكتالوني.

وقال الدولي الأوروغوياني الذي يتعافى من عملية جراحية في الغضروف في مقابلة مع صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «الجميع يعرف (نيمار)، نعرف المحبة التي يكنها له الجميع في غرف الملابس. إنه لاعب لا جدال فيه، ولا يزال لديه الكثير ليظهره".

وتحدث سواريز أيضاً عن امكانية تعاقد الفريق مع نجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز (22 عاماً).

وأضاف: "لاوتارو مهاجم يتألق في إيطاليا، إنه قلب هجوم متحرك، يجب أن يكون سعيداً أن نادياً مثل برشلونة يريده".

وعاد سواريز للحديث عن الخلاف بين اللاعبين وإدارة برشلونة في الفترة الماضية بخصوص الاتفاق على تخفيض الرواتب بنسبة 70 بالمائة لحين استئناف البطولة، وهو ما من شأنه أن يوفر على النادي 14 مليون يورو شهرياً.

في حين رأى سواريز: "ما حصل كان مزعجاً لجميع اللاعبين، هناك أشياء خاطئة قيلت، بالتأكيد اتفق جميع اللاعبين منذ البداية على مساعدة النادي على أكمل وجه".