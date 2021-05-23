سواريز وفيا... تركا برشلونة وفازا بلقب الليغا مباشرة

أعاد لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد، ذكريات المهاجم السابق دافيد فيا وذلك بعد خروجهما من برشلونة واتجاههما نحو الروخيبلانكوس اللذان فازا معه ببطولة الدوري الإسباني مباشرة.

وقاد سواريز أتلتيكو للفوز باللقب للمرة 11 في تاريخه، إذ ساهم "لويزيتو" بتسجيل 21 هدفاً في المسابقة عقب خروجه من البارسا الصيف الماضي.

وغادر الأوروغوياني برشلونة بشكل مفاجئ في عهد الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، إذ طالته عملية التغيير التي قرر النادي القيام بها عقب موسم كارثي، واختار المهاجم الانتقال إلى الجار المدريدي دون مقابل، إذ أكد أنه يرغب باللعب على أعلى مستوى لإثبات خطأ برشلونة بالاستغناء عنه.

ويعود الدوري الأخير الذي فاز به أتلتيكو إلى موسم 2013-2014 وحينها تعاقد الروخيبلانكوس مع المهاجم الإسباني فيا قادماً من برشلونة مقابل مليوني يورو فقط.

وكان فيا، أعظم هدافي إسبانيا عبر التاريخ، ضحية عملية تجديد في برشلونة آنذاك، إذ تعاقد النادي مع نيمار، وبات لزاماً على الإدارة التخلي عن أحد لاعبي الهجوم.

واستطاع فيا تسجيل 13 هدفاً لأتلتيكو في ذلك الموسم، الذي انتهى بفوز فريق العاصمة ببطولة الدوري وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.