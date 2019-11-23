سواريز وفيدال يقودان برشلونة للتغلب على ليغانيس

نجح برشلونة في قلب تأخره بهدف لانتصار بهدفين على مستضيفه ليغانيس على ملعب بوتارك ضمن المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

قلب صاحب الضيافة اللقاء رأساً على عقب بعد 14 دقيقة عندما سجل يوسف النصيري هدفاً رائعاً في مرمى مارك أندريه تير شتيغين، ليسجل للمباراة الثالثة على التوالي في الليغا.

وكاد أصحاب الأرض أن يسجلوا الهدف الثاني بعدها بدقيقتين عبر أوسكار الذي استغل ارتباك في الخط الخلفي وانفرد بالمرمى، لكنه سدد بجواره.

أولى فرص برشلونة أتت في الدقيقة 23 عندما انفرد لويس سواريز بالمرمى، لكن الحارس خرج سريعاً وأنقذ الموقف، لترتد الكرة انفراداً للنصيري حاول فيه مراوغة تير شتيغين لكن خرج بالكرة خارج الملعب.

سيرجي بوسكيتس بعدها قام بمخالفة قوية في وسط الملعب تسببت في خروج بطاقة صفراء له ستكون سبباً في غيابه عن مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة بالليغا.

ونجح سواريز في إدراك التعادل في الدقيقة 53 بعدما حوله عرضية ليونيل ميسي من ركلة حرة مباشرة إلى الشباك دون أي مضايقة.

حاول إيرنيستو فالفيردي مدرب البارسا التغيير في الشوط الثاني، فأخرج أنتوان غريزمان وبوسكيتس، ودفع بالثنائي آرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش، وعاد لخطة 4-3-3، لكن دون تغيير كبير في الأداء الهجومي للفريق.

لكن فيدال نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 79 من ركلة ركنية، القرار الذي أكدته تقنية الفيديو.

جعلت هذه النتيجة برشلونة في القمة مؤقتاً برصيد 28 نقطة، بانتظار بقية نتائج المرحلة، فيما استمر ليغانيس في مراكز الهبوط برصيد ست نقاط.