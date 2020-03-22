سواريز يتحدث عن الدقائق الخمس التي تسببت بإقالة فالفيردي

كشف مهاجم برشلونة، لويس سواريز، أسباب إقالة المدرب السابق إيرنيستو فالفيردي منتصف الموسم والاستعانة بكيكي سيتيين كبديل له.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “موندو” الإسبانية، تحدث الأوروغوياني عن الأسباب التي دفعت لإقالة فالفيردي، حيث قال: ”مررنا بأوقات صعبة في النادي، مع نتائج غير متوقعة، مثلما حدث أمام ليفربول العام الماضي، ومن قبله أمام روما.

”في بداية الموسم كان هناك الكثير من الحديث عن تغيير فالفيردي، لكن حدث ذلك في وسط الموسم بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في واحدة من أفضل مبارياتنا هذا الموسم، لكننا أهملنا 5 دقائق فقط فتلقينا الخسارة، مما أثار القلق في المجلس واتخذ قرار بإقالة المدرب.

“جاء مدرب آخر منتصف الموسم ومن الصعب تطبيق فكره وتكتيكه سريعاً، لكني أعتقد أن برشلونة يملك لاعبين مدربين على التكيف مع فكره”.