سواريز يتطلع للعب إلى جانب ميسي في إنتر ميامي

يخطط النجم الأوروغوياني المخضرم لويس سواريز للانضمام إلى زميله السابق وصديقه المقرب ليونيل ميسي في صفوف إنتر ميامي الأميركي.

ويخطط الهداف البالغ من العمر 36 عاماً لشراء عقده ساري المفعول مع غريميو البرازيلي حتى يتمكن من الانضمام للنادي المشارك في الدوري الأميركي للمحترفين.

وانتقل مهاجم منتخب أوروغواي لغريميو في يناير الماضي وخاض معه 30 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً، كما صنع 9 أهداف أخرى.

بدوره، قرر ميسي ارتداء قميص إنتر ميامي في صفقة مجانية عوضاً عن الانتقال إلى الهلال السعودي أو الرجوع إلى برشلونة بعد انتهاء الاتفاق الذي كان يجمعه بباريس سان جيرمان.

يذكر أن سواريز وميسي تألقا سوياً في صفوف البارسا وقاداه للفوز خلال الفترة التي أمضاها الأوروغوياني في الفريق بدوري أبطال أوروبا (مرة)، والدوري الإسباني (4 مرات)، وكأس ملك إسبانيا (4 مرات)، وكأس السوبر الإسباني (مرتين)، وكأس السوبر الأوروبي (مرة)، وكأس العالم للأندية (مرة).