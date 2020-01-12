سواريز يخضع لجراحة في الركبة اليوم

أعلن برشلونة أن مهاجمه لويس سواريز مسيخضع لعملية جراحية اليوم الأحد في غضروف ركبته اليمنى.

وأشار برشلونة إلى أنه سيصدر بياناً آخر عن حالة نجم أوروغواي فور انتهاء العملية.

وسبق أن قالت تقارير إسبانية أن سواريز ظهر في التدريبات التي سبقت مباراة إسبانيول في الدوري المحلي وهو يتحسس موضع الإصابة القديمة في ركبته، وبدت على وجهه ملامح الألم، لكن ذلك لم يمنعه من المشاركة في اللقاء.

وأضافت أنه في لقاء أتلتيكو مدريد ضمن نصف نهائي السوبر الإسباني، شارك سواريز في المباراة كاملة، وقدم أداءً جيداً.

وأوضحت أن الأوروغوياني شعر بالألم من جديد في لقاء أتلتيكو مدريد، ولذلك تم عرضه على الجهاز الطبي لاتخاذ الإجراء اللازم.