سواريز يرد على منتقدي حالته البدنية

رد لويس سواريز مهاجم برشلونة على الانتقادات التي وجهت إليه مؤخراً بطريقة مثيرة عبر شبكة التواصل الاجتماعي.

واقترب الدولي الأوروغوياني من العودة للمشاركة مع البارسا في المباريات بعدما أنهى برنامجه العلاجي عقب خضوعه لعملية جراحية في الركبة في يناير الماضي، وحصل على الضوء الأخضر للانخراط في التدريبات الجماعية مع البلاوغرانا من الجهاز الطبي في ناديه.

وتساءل الكثيرون حول حالة سواريز البدنية عبر منصات التواصل الاجتماعي لتصل إلى مرأى ومسمع اللاعب عقب انتشار صور له من اليوم الأول في مركز تدريبات النادي الكتالوني الثلاثاء.

وألمح بعض المنتقدين إلى حالة سواريز البدنية السيئة، مما جعل نجم الهجوم يظهر في مقطع فيديو نشرته زوجته صوفيا بالبي وقالت فيه: ”من الرائع رؤيتك من جديد مع أكثر شيء تحبه (تقصد كرة القدم)”.

وشارك سواريز ما نشرته بالبي، من خلال ”ستوري” في حسابه ورفقة الصورة نشر وجهين تعبيريين حسبما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أحدهما لفم مغلق مفاده مطالبة المنتقدين بالصمت في حين كان الآخر بمثابة تفكير أو اندهاش مما يقال عنه.