سواريز يرفض التشكيك بلاعبي برشلونة

تذمر المهاجم الدولي الأوروغوياني لويس سواريز من الانتقادات التي وجهت اليه وزملائه في نادي برشلونة نتيجة التأخر في الموافقة على خفض رواتبهم في ظل توقف الدوري بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه شعر بـ "الألم" جراء ما حصل بحق اللاعبين.

وأكد قائد البارسا النجم ليونيل ميسي الاثنين الماضي أن رواتب اللاعبين ستخفض بنسبة 70 بالمئة، تضاف إليها نسبة اقتطاع للمساهمة في ضمان دفع رواتب الموظفين الآخرين في النادي بشكل كامل خلال فترة الأزمة التي تمر بها إسبانيا والعالم جراء تفشي «كوفيد-19».

وانتقد ميسي في رسالة مطولة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، مجلس إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، الذي اتهمه بتقويض اللاعبين خلال المفاوضات الأخيرة.

وفرض تفشي «كوفيد-19» شللا شبه تام في مختلف النشاطات الرياضية حول العالم، وأدى الى تعليق منافسات كرة القدم في إسبانيا، البلد الثاني عالميا من حيث عدد ضحايا الفيروس بعد إيطاليا.

وبدأت أندية إسبانية وأوروبية باللجوء الى خفض الرواتب للتأقلم مع التبعات المالية لتوقف المباريات حالياً، بينها برشلونة الذي دخل في مفاوضات مع اللاعبين من أجل التوصل إلى اتفاق على هذه المسألة من دون أن يفرض التخفيض «فرضاً» على اللاعبين وفقاً لبارتوميو.

وخلافاً للانطباع الأولي، أكد ميسي في رسالته التي نشرها معظم زملائه على مواقع التواصل الاجتماعي، «نوضح بأن رغبتنا كانت دائماً في تطبيق تخفيض الرواتب، لأننا نفهم تماما أن هذا وضع استثنائي ونحن أول من ساعد النادي دائماً عندما طُلب منا ذلك»، متابعاً «قمنا بذلك في كثير من الأحيان بمبادرة منا عندما رأينا أن ذلك ضروري أو مهم»، ولفت ميسي إلى أن هناك «من داخل النادي من حاول وضعنا تحت المجهر والضغط علينا للقيام بأمر كنا نعرف دائماً أننا سنفعله».

ولم يكن ما صدر عن سواريز في مقابلة مع إذاعة «سبورت 890» الأوروغويانية مختلفاً عن موقف ميسي، مشيراً إلى أن الاتهامات التي وجهت للاعبين «مؤلمة لأننا كنا أول من أراد التوصل لاتفاق، ندرك الوضع الذي يعيش فيه النادي والوضع الذي يعيشه العالم في الوقت الحالي.. (التأخر في الاتفاق) كان تفصيلاً صغيراً».

وتابع «لكن الناس قالوا أشياء مثل أن اللاعبين لا يريدون المساهمة، بأن لاعبي كرة السلة وكرة اليد (في برشلونة) توصلوا لاتفاق ونحن (فريق كرة القدم) لم نفعل ذلك»، موضحاً «لم نتوصل إلى اتفاق لأننا كنا ننتظر إيجاد أفضل حل للنادي ولمصلحتنا ومحاولة مساعدة الموظفين».

إلى ذلك، دعا سواريز بلاده لفرض حظر صارم من أجل مكافحة تفشي فيروس «كوفيد-19»، واعتبر أن الحظر الصارم هو «الحل الأفضل للجميع، أعلم أنه من الصعب تطبيق ذلك في أوروغواي حيث يقتات الكثيرون من عملهم اليومي، لكن إذا لم نتحد جميعاً ونذهب في نفس الاتجاه، فسيكون من الصعب الخروج من هذا الوضع».