سواريز يصل لطريق مسدود بعد رفض برشلونة انتقاله إلى أتلتيكو

تتواصل أزمة المهاجم لويس سواريز مع برشلونة، في ظل بحث المهاجم صاحب الـ 33 عاماً عن فريق جديد ينضم إليه قبل إغللاق باب الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن الأوروغوياني اقترب من أتلتيكو مدريد، بعد توصله لاتفاق مع إدارة النادي الكتالوني من أجل فسخ عقده.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أن سواريز قرر التخلي عن راتب السنة الأخيرة في عقده، بشرط أن يتم السماح له بالانضمام للروخيبلانكوس مجاناً.

وعزز أتلتيكو مدريد هذه التقارير بعدما أعار مهاجمه ألفارو موراتا إلى يوفنتوس.

ولكن صحيفة ”سبورت“ قالت أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة رفض انتقال سواريز لأتلتيكو مدريد، وذلك بهدف عدم تدعيم صفوف أحد المنافسين المباشرين في الليغا.

وأضافت الصحيفة أن سواريز منزعج للغاية من تصرفات إدارة النادي، خاصة وأنها هي من دفعته للرحيل، وفي الوقت ذاته تُعقد مسألة انضمامه لفريق آخر.

وأشارت إلى أن الأوروغوياني يدرس إقامة مؤتمر صحفي بحضور وكيله لتوضيح الصورة لوسائل الإعلام، بعد أن فقد الأمل في إيجاد الحل المناسب لأزمته في كامب ناو.

يذكر أن رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة أبلغ سواريز بأنه خارج مخططاته، ومع ذلك لا يزال اللاعب ينتظم في تدريبات الفريق حتى الآن.