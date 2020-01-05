سواريز يعادل رقم بنزيمة في الدوري الإسباني

واصل الهداف لويس سواريز مهمته بإنقاذ برشلونة في المباريات الأخيرة من الدوري الإسباني، بمساهمته في كل الأهداف العشرة التي سجلها فريقه.

وسجل مهاجم البارسا، هدفاً وصنع آخر لزميله آرتورو فيدال، أمام إسبانيول، السبت، في ديربي كتالونيا الذي انتهى بالتعادل 2-2، ضمن مباريات المرحلة الـ 19 من الليغا.

ووفقاً لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، ساهم الأوروغوياني في الأهداف الـ10 الأخيرة لبرشلونة في الدوري الإسباني، من خلال تسجيل 4 أهداف وصناعة 6 أخرى.

وأشارت الشبكة إلى أن سواريز يعتبر أكثر لاعب سجل وصنع في مباراة واحدة في الليغا هذا الموسم (4 مرات)، بالتساوي مع كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.

بهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 40 نقطة ليستعيد صدارة الترتيب من ريال مدريد الذي تغلب بدوره على خيتافي بثلاثية نظيفة، ويتساوى الغريمان بعدد النقاط لكن الفريق الكتالوني يتقدم بفارق هدفين.