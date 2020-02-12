سواريز يفاجئ برشلونة بعودة مبكرة من الإصابة

يتعافى النجم لويس سواريز مهاجم برشلونة من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب الشهر الماضي بشكل أسرع من المتوقع.

جاء هذا وفقاً لموقع "جول" الذي أكد أن استجابة الدولي الأوروغوياني للبرنامج العلاجي أكثر من ممتازة.

وأكد الموقع أن سواريز أصبح يسير على قدميه بشكل طبيعي بعد فترة وجيزة من العملية الجراحية التي خضع لها.

كما تجاوز نجم ليفربول السابق عدة اختبارات طبية بشكل إيجابي أسرع من المتوقع، وبات يسعى للعودة للملاعب قبل انتهاء الموسم على عكس التقارير التي أفادت بإمكانية غيابه حتى مايو.

ويأمل سواريز أن يتواجد مع برشلونة على الأقل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بحال وصول الفريق إليها، وهو ما يعني عودته في آخر أربعة لقاءات من الدوري الإسباني.

ويعاني البارسا حالياً من غياب المهاجم الصريح في قائمته منذ خضوع سواريز للعملية الجراحية.

يذكر أن برشلونة يحاول ضم مهاجم جديد مستغلاً إصابة عثمان ديمبيلي الذي سيغيب بدوره لنهاية الموسم.