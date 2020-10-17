سواريز يقود أتلتيكو مدريد للتغلب على سيلتا فيغو

حقق أتلتيكو مدريد الفوز على مستضيفه سليتا فيغو بهدفين نظيفين ضمن المرحلة السادسة من الليغا.

افتتح النجم لويس سواريز التسجيل مبكرا منذ الدقيقة 6، وأمن زميله يانيك فيريرا كاراسكو النقاط الثلاث، بهدفٍ ثانٍ إثر متابعة برأسه لتسديدة جواو فليكس التي ارتدت من العارضة.

بهذه النتيجة، استعاد فريق المدرب دييغو سيميوني نغمة الفوز، بعد تعادلين متتاليين أمام هويسكا وفياريال دون أهداف، ليرتفع رصيد أتلتيكو إلى 8 نقاط ارتقى بها مؤقتاً للمركز الرابع.