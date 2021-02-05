سواريز يكشف كواليس رحيله عن برشلونة

كشف لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد طريقة مغادرته لبرشلونة الصيف الماضي.

وقال الأوروغوياني في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "عندما أبلغني برشلونة أنه لن يعتمد علي، كان الأمر صعباً، لم أكن أتوقع هذا القرار.

"كانت لحظات صعبة للغاية بسبب الطريقة التي حدث بها الأمر، اتصل بي (المدرب رونالد) كومان وأخبرني أني لست ضمن خططه.

"عندما أعلن برشلونة رسمياً أنه لن يعتمد علي، بدأت المحادثات مع أتلتيكو مدريد، وتحديداً مع دييغو سيميوني وميغيل آنخيل.

"كان هناك اهتمام بي من عدة أندية أخرى، ليس فقط يوفنتوس، لكني أردت اتخاذ القرار الصحيح والأفضل لي ولعائلتي.

"سيميوني من المدربين الذين يقنعونك برغبته وإيجابيته وبكل ما يعرفه، أعتمد على الاقتناع بالمدرب من حديثه، أكثر من الاعتماد على أسلوب اللعب. سيميوني مدرب يتواصل معك ويحفزك. لا أرغب في أن أكون مدرباً، من يقوم بهذا الدور يعاني كثيراً ولا يستطيع إسعاد الجميع.

"تحدثت مع (ليونيل) ميسي بعد ظهر الأمس، وكان سعيداً جداً بالانتصار على غرناطة. إنه يلعب بمستوى مذهل، ولا يزال الأفضل في العالم.

"سيعتزل ميسي في المكان الذي يريده، يمكنه أن يقرر إذا كان يريد الاعتزال في برشلونة أو في الأرجنتين أو في أي مكان آخر".

وختم: "هل سنرى ميسي وسواريز يلعبان في نفس الفريق مرة أخرى؟ ربما في مباراة ودية".