سوريا تتخطى الفلبين بهدف سلامة

واصل منتخب سوريا الإبهار في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، وذلك بتحقيقه انتصاره الخامس على التوالي وتعزيز صدارته للمجموعة الأولى.

ورغم أن المباراة التي أقيمت على ملعب راشد بنادي شباب الأهلي لم ترتق للمستوى الفني المطلوب، إلا أن المنتخب السوري حقق المطلوب والأهم وهو الفوز بهدف دون رد أحرزه ورد سلامة عند الدقيقة 23 من المباراة.

الفوز رفع رصيد سوريا في صدارة المجموعة إلى 15 نقطة، فيما تجمد رصيد الفلبين عند النقطة السابعة.