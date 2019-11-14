سوريا تحقق فوزاً مهماً على حساب الصين

حقق منتخب سوريا فوزاً هاماً على نظيره الصيني، بهدفين لهدف، ضمن الجولة الرابعة من منافسات تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لكأس الأمم وكأس العالم 2022 بقطر.

ونجح المنتخب السوري في الحفاظ على صدارته للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، وعدم إهدار أي نقطة خلال الدور الأول من منافسات دور المجموعات بتصفيات آسيا المشتركة.

وقدم نسور قاسيون مباراة أكثر من رائعة أمام الصين، ونجح في خطف الثلاث نقاط بشكل مميز، ليزيد آماله في التواجد في الدور المقبل من التصفيات وخطوة في مشواره نحو المشاركة في مونديال قطر 2022.

أحرز أسامة أومري الهدف الأول للمنتخب السوري في الدقيقة 19 ليفاجىء الضيوف بهدف سريع يربك حسابات الصينيين، في لقاء هام سيكون مهماً في تحديد المتأهلين من المجموعة الأولى.

وتعادل المنتخب الصيني بعد مرور ما يقرب من الـ10 دقائق عن طريق وو لي، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية مرة أخرى، ويعيد المنتخب السوري التفكير في كيفية الخروج بنقاط المباراة في أرضه واستمرار تصدر الترتيب في مجموعته بتصفيات آسيا.

زهانغ لينبينغ لاعب المنتخب الصيني، أحرز الهدف الثاني للمنتخب السوري بالخطأ في مرماه بالدقيقة 76، ليعطي هدية لنسور قاسيون من أجل التواجد على رأس المجموعة كما هو وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه "الصين"، بفارق 5 نقاط.

ويتصدر المنتخب السوري الترتيب برصيد 12 نقطة بعد مرور 4 جولات، بينما تجمد رصيد الصين عند 7 نقاط في المركز الثاني، ويأتي ثالثاً الفلبين بنفس الرصيد، وفي المركز الرابع غوام بـ 3 نقاط ويتذيل الترتيب منتخب جزر المالديف.