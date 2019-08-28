سوسو مرشح للانتقال إلى يوفنتوس

قال تقرير إيطالي، أمس الثلاثاء، أن ميلان قد يعقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس هذا الصيف.

وكشفت شبكة "سبورت ميدياسيت" عن بوادر صفقة تبادلية بين الناديين ينتقل خلالها المدافع ميريح ديميريل إلى الروسونيري، على أن يرتدي الجناح سوسو قميص السيدة العجوز.

ويعد المدافع التركي هدفاً قديماً لميلان، وسبق أن حاول ضمه أكثر من مرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسيؤدي التعاقد مع ديميريل إلى بيع ماتيو موساكيو إلى فالنسيا أو ريال بيتيس، واستغلال أمواله في التعاقد مع آنخيل كوريا من أتلتيكو مدريد.

أما سوسو فسيكون خياراً مهماً في الهجوم لدى المدرب ماوريتسيو ساري في يوفي، لا سيما أنه يذكره بلورينزو إينسيني الذي سبق وأن عمل معه في نابولي.