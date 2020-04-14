سوسييداد يتراجع عن عودة لاعبيه لمقر التدريبات

تراجع ريال سوسييداد عن خطط إعادة اللاعبين للتدريبات بصورة منفردة في مقر النادي وأكد أنهم سيواصلون التدريبات البدنية في منازلهم بينما تكافح إسبانيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وأعلن النادي الذي يتخذ من إقليم الباسك مقراً له السبت الماضي، أن اللاعبين سيتدربون بشكل منفرد في مقره التدريبي اعتباراً من اليوم الثلاثاء بعد خضوعهم لفحوص كوفيد-19 لكن النادي تراجع عن قراره بعد انتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفرضت إسبانيا عزلاً شاملاً لـ4 أسابيع كجزء من حالة طوارئ لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، رغم أن بعض القيود خففت أمس الاثنين مع استعداد بعض الأعمال للعودة.

وقال سوسييداد أن لاعبيه سيواصلون التدريبات الفردية في منازلهم، لكنه أكد أنه لم يكن ينوي عودة التدريبات الكاملة بسبب مخاطر الاختلاط.

وأضاف النادي في بيان «نريد تذكير الجميع بأن قرار ريال سوسييداد كان بمنح لاعبي الفريق الأول خيار مواصلة المران المنفرد في مركز زوبيتا التدريبي. لم يكن اللاعبون ليتدربوا كمجموعة أبداً وكل لاعب قد يقرر ما إذا كان سيتدرب في منزله أو في النادي مع الامتثال لكل إجراءات السلامة التي أوصت بها السلطات الصحية».

وتابع «ندرك مسؤولياتنا ولهذا السبب يعمل ريال سوسييداد على خطة لعودة اللاعبين والموظفين لأعمالهم وتضع سلامتهم فوق أي اعتبار».

وبلغت حصيلة الوفيات من فايروس كورونا في إسبانيا 16972، فيما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 166019 رغم أن العزل الشامل ساهم في انخفاض معدل الوفيات بعد أن بلغ ذروته في بداية الشهر الجاري.

وكان سوسييداد يقدم موسماً رائعاً قبل توقف منافسات كرة القدم في إسبانيا في مارس ثم تأجيلها حتى إشعار آخر، إذ يحتل المركز الرابع في الدوري الإسباني وبلغ نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث من المفترض أن يواجه أتلتيك بلباو.