سوسييداد يجبر برشلونة على التعادل

فرض ريال سوسييداد التعادل على ضيفه برشلونة بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب آنويتا ضمن المرحلة الـ 17 من الدوري الإسباني.

حصل سوسييداد على ركلة جزاء في الدقيقة 12 تولى تنفيذها بنجاح ميكيل أويارزابال مسجلاً الهدف الأول لفريقه.

وفي الدقيقة 38، عادل أنتوان غريزمان النتيجة للبارسا.

وعقب انطلاقة الشوط الثاني بأربعة دقائق، منح لويس سواريز التقدم للضيوف بصناعة من زميله ليونيل ميسي، قبل أن يعادل صاحب الضيافة النتيجة عبر أليكساندر إيساك في الدقيقة 62.

بهذا التعادل، رفع ريال سوسييداد رصيده للنقطة 28 في المركز الرابع، فيما حافظ برشلونة على المركز الأول مؤقتاً برصيد 35 نقطة وأصبح مهدداً بفقدان الصدارة لصالح غريمه ريال مدريد في حال فاز الملكي في مباراته الصعبة على فالنسيا الأحد.