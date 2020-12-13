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سوسييداد يفشل في الانفراد بصدارة الليغا بعد التعادل مع آيبار

منشور 13 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 - 03:04
تعادل مخيب لسوسييداد على أرضه
تعادل مخيب لسوسييداد على أرضه

فرط ريال سوسييداد بالانفراد في صدارة الدوري الإسباني بالتعادل مع ضيفه آيبار بهدفٍ لمثله في اللقاء الذي شهده ملعب آنويتا ضمن المرحلة الـ 13.

تقدم صاحب الضيافة في الدقيقة 20 عبر آندير بارينتشيا، وعادل سيرجي آينريتش النتيجة للضيوف في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة، اعتلى ريال سوسييداد صدارة الترتيب برصيد 26 نقطة متساوياً مع أتلتيكو مدريد الذي تراجع بدوره للمركز الثاني، إلا أنه فشل في الابتعاد بفارق نقطتين لو حقق الفوز على آيبار الذي رفع رصيده بدوره إلى 15 نقطة في المركز السابع.


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