سوسييداد يقترب من إنهاء مغامرة ميرانديس في كأس إسبانيا

حقق ريال سوسييداد فوزاً هاماً في مشواره نحو نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز على ضيفه ميرانديس القادم من الدرجة الثانية في ذهاب نصف النهائي.

ويعتبر ميرانديس مفاجأة البطولة بعد أن أقصى إشبيلية في ثمن النهائي ومن بعده فياريال، لكن خبرة سوسييداد حسمت النتيجة بهدفين لهدف.

تقدم ريال سوسيداد تقدم سريعاً في النتيجة بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء قبل أن يضعها ميكيل أويرزابال في منتصف المرمى.

لم يهدأ الضيوف بعد الهدف وظلوا يحاولون الوصول إلى مرمى سوسييداد حتى أدركوا التعادل في الدقيقة 39 عن طريق ماتيوس آياس الذي راوغ مدافعاً وسدد لتصطدم الكرة بقدم مارتن أوديغارد داخل الشباك.

وصحح النرويجي الأوضاع سريعاً لصالح سوسييداد، وسجل الهدف الثاني بعد 3 دقائق فقط بعد متابعة الكرة في الشباك.

لم يشهد الشوط الثاني أي جديد أو تغير في النتيجة، لكن سوسييداد كان الطرف الأخطر.

وصعد سوسيداد إلى نصف النهائي بعد أن نجح في إقصاء ريال مدريد برباعية لثلاثة على ملعب سانتياغو بيرنابيو في الدور السابق.

يذكر أن نصف النهائي الأخر بين أتلتيك بلباو وغرناطة قد انتهى بفوز الأول بهدف نظيف أمس على ملعب سان ماميس.