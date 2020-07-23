سولشار: يونايتد سيكون جاهزاً بدنياً لمواجهة ليستر

قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه مر بجدول مزدحم مؤخراً لكنه سيكون لائقاً بدنياً "مئة في المئة" لمواجهة ليستر سيتي في قمة المرحلة الأخيرة من الدوري الإنجليزي لممتاز الأحد القادم حيث سيسعى لضمان تأهله لدوري أبطال أوروبا.

وبدا يونايتد، الذي خسر 3-1 أمام تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأحد، مرهقاً في التعادل 1-1 مع ضيفه ويست هام يونايتد ضمن الدوري المحلي أمس الأربعاء إذ خاض المباراة الرابعة خلال تسعة أيام.

وأبلغ سولشاير شبكة "سكاي سبورتس": "لم نكن محظوظين في التعافي خلال الأسابيع الماضية، لكن هذا بسبب مشاركتنا في كأس الاتحاد، هكذا تسير الأمور، أمامنا ثلاثة أيام الآن، اليوم الإضافي سيجعلنا في حالة بدنية مئة في المئة، منحنا أنفسنا فرصة رائعة.

"أردنا منح أنفسنا فرصة الذهاب إلى هناك والتأهل لدوري الأبطال بالفوز (على ليستر)، الآن التعادل سيكون كافياً لكننا سنذهب هناك لتحقيق الفوز".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 63 نقطة متفوقاً بفارق الأهداف على تشيلسي، فيما يأتي ليستر سيتي في المركز الخامس برصيد 62 نقطة.