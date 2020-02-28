سولشاير: انتصارات يونايتد الأوروبية تمنح اللاعبين الثقة

قال أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن الفريق يمر بحالة إيجابية تساعده على تحقيق الانتصارات والنجاحات التي تعيد الابتسامة إلى اللاعبين.

وكان يونايتد قد فاز على كلوب بروج إياباً بخمسة أهداف مقابل لا شيء بعد فشله في الفوز ذهاباً، حيث تعادل الطرفان بهدف لمثله.

وعبر مانشستر يونايتد بالتالي إلى دور الستة عشر، في مباراة سجل فيها أوديون إيغالو المهاجم الجديد والعائد من الإصابة سكوت ماكتوميناي إضافة للمتألق برونو فيرنانديش.

وحول ذلك، أكد المدير الفني للشياطين الحمر: "اللاعبون يبتسمون ويلعبون بثقة أكبر، وهذا هو ما نريده وما يحتاجه الفريق.

"بدأنا المباراة باقتصاد عظيم للجهود، كنا نلعب بإيقاع جيد وبنوايا مختلفة، حصلنا على عدد من الأهداف الرائعة في دقائق ممتعة قدمت للجماهير.

"إيغالو يشارك في المقدمة، ويمكنه اللعب وظهره للمرمى، الهدف الذي سجله كان مثالاً على ما نريده منه، يمكن لأوديون الوقوف على الكرة وهذا ما كنا نفتقده.

"كنا نعرف ما نريد الحصول عليه وفعلنا ذلك بالفعل، الآن علينا التركيز على ما هو قادم ومحاولة استثمار هذه الحالة الإيجابية التي يعيشها اللاعبون".

يذكر أن مانشستر يونايتد يخوض صراعاً مع تشيلسي وتوتنهام من أجل خطف المركز الرابع والبطاقة الأخيرة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم إضافة لإمكانية فوزه بالدوري الأوروبي مما سيمنحه التأهل مباشرة للبطولة القارية الأكبر.