سولشاير: راشفورد يشبه رونالدو

أشاد المدرب أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بماركوس راشفورد وما يقدمه من مستويات في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات أكد خلالها أن راشفورد يجعله يتذكر النجم كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي.

وقال النرويجي: "من السهل للغاية بالنسبة لي أن أقارن بينهما، فكلاهما يملك المهارة والجسد المناسب ونفس التصرفات والخصائص وكل شيء.

"يملك راشفورد كل الفرص المتواجدة في العالم من أجل أن يتحول لواحد من أفضل لاعبي كرة القدم حول العالم، لنأمل أن يستمر هكذا".

وأكمل: "لا أريد أن أتحدث عن كم الأهداف التي يسجلها، طالما يبقي الأمور إيجابية ومباشرة طوال الوقت ويبحث عن الفرص سيسجل الأهداف".

وكان راشفورد قد بدأ الموسم بشكل جيد مع مانشستر يونايتد حيث سجل ثنائية في شباك تشيلسي بالدوري الإنجليزي لكنه توقف عن التسجيل لعدة أسابيع قبل أن يعود مؤخراً.

يذكر أن النجم الشاب شارك في 21 مباراة مع الشياطين الحمر هذا الموسم سجل خلالها 13 هدفاً وصنع أربعة في جميع البطولات.