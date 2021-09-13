سولشاير: رونالدو لن يشارك في كل مباراة

أكد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يشارك في كل مباراة حتى يمنحه أكبر قدر مستطاع من الراحة في ظل الجدول المزدحم للمباريات هذا الموسم.

وسجل الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات هدفين في مشاركته الأولى مع الشياطين الحمر ساهم من خلالهما في الفوز على نيوكاسل يونايتد 4-1 يوم السبت الماضي ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا قال سولشاير عن رونالدو ؟

وقال المدير الفني النرويجي عن إمكانية استبعاد "صاروخ ماديرا": "لدينا مواجهة أمام يانغ بويز في دوري الأبطال يوم الثلاثاء، سنرى ما يمكننا فعله، ليس من المستحيل أن أمنحه قسطاً من الراحة، فهو يبلغ من العمر 36 عاماً.

"علي أن أشرف على مسألة مشاركات اللاعبين، مايسون غرينوود عمره 19، ورونالدو 36، مسؤوليتي منصبة على إدارة اللاعبين والدقائق التي يخوضونها."

يذكر أن رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد بعد 12 عاماً بعدما تم التعاقد معه من يوفنتوس في صفقة بلغت قيمتها نحو 20 مليون جنيه استرليني.

ووقع النجم المخضرم على عقد لمدة موسمين مع خيار إضافة موسم ثالث.