سولشاير: لا يهمني كلام رئيس ريال مدريد

علق أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، على تصريحات رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بخصوص النجم بول بوغبا وإمكانية رحيله.

كان الدولي الفرنسي محط اهتمام من قبل النادي الملكي طوال الصيف الماضي، وألمح بيريز في تصريحات سابقة لإمكانية عودة المفاوضات في يناير.

وقال سولشاير للمراسلين: "لا أستمع لما يقوله رئيس ريال مدريد، يعمل بول بقوة معنا وهو مخلص لمانشستر، رأينا ذلك خلال فترة إصابته وكيفية عمله للتعافي.

"لست قلقاً حول مستقبل بوغبا واستمراره لو عاد الحديث مجدداً في يناير، نعرف كيفية التعامل مع الوضع كما فعلنا في الصيف.

"بوغبا لن يرحل فهو سعيد في مانشستر يونايتد، تحتاج للثقة وبعض من الغرور للنجاح هنا، وهو يمتلك هذه المزايا بشخصيته الكبيرة، وهذا ما أطلبه من اللاعبين".

يذكر أن مانشستر يونايتد سقط أمام مستضيفه ويست هام يونايتد الأحد بثنائية نظيفة ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.