سولشاير: ماكتوميناي لعب بعين واحدة وراشفورد يعشق ملعب باريس

أكد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أن لاعب الوسط سكوت ماكتوميناي، خاض مواجهة باريس سان جيرمان بعين واحدة.

ونجح يونايتد في تحقيق فوز ثمين على مستضيفه الفرنسي بملعبه، بنتيجة 2-1، في افتتاح دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وكان ماكتوميناي أحد أهم نجوم اللقاء، فيما سجل ماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديش ثنائية الشياطين الحمر على ملعب بارك دو برانس.

وقال سولشاير بعد المباراة: "سكوت خاض الشوط الأول بعين واحدة، لذلك اعتبر هذا الأمر الأبرز في هذه المباراة لأنه فقد عدسته".

وأما عن راشفورد: "إنه لاعب رائع، سجل الهدف بطريقة جيدة، كانت استدارة مميزة منه ولمسة نهائية رائعة في الزاوية المفضلة له.

"أعتقد أنه يحب ملعب بارك دو برانس، لأنه يقدم مستويات مميزة عليه، لذلك الأمر يمنحه طاقة هائلة عندما يشارك أمام باريس".

وأما عن مقارنته بكيليان مبابي: "إنه مهاجم جيد جداً لكن من الصعب مقارنته بمبابي، اعتقادي أنهما سيصبحان من أفضل المهاجمين في أوروبا لمدة 10 أو 15 عاماً القادمة".

يذكر أن الفوز جعل مانشستر يونايتد على صدارة مجموعته برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع لايبتزيغ الألماني الذي يتفوق بفارق الأهداف بعد تغلبه على اسطنبول بشاكشهير التركي بهدفين دون رد.