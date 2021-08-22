سولشاير: مانشستر يونايتد لن يبيع بوغبا

أكد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن النجم بول بوغبا لن يغادر الفريق هذا الصيف رغم ارتباط اسمه بباريس سان جيرمان مؤخراً.

ودخل الدولي الفرنسي موسمه الأخير مع الشياطين الحمر، ومن المتوقع ألا يجدد عقده مما يعني أنه سيكون بإمكانه التفاوض مع أي طرف مهتمٍ بضمه بدءاً من شهر يناير القادم على أن ينتقل لصفوفه مجاناً صيف العام المقبل.

ماذا قال سولشاير عن بوغبا ؟

وقال النرويجي: "أتوقع بقاء بوغبا هنا مع حلول الأول من سبتمبر.

"أي لاعب مرتبط مع مانشستر يونايتد بعقد سواء لخمسة مواسم أو لموسم واحد عليه أن يرتقي لمستوى التحدي وأن يقدم مستويات ثابتة.

"لا يهمني ما يتبقى من عقود اللاعبين ومدى تأثير ذلك على عطاءاتهم، يريد اللاعب أن يقدم أفضل ما لديه كل مرة من أجل زملائه في الفريق، ومن أجل عائلته وجميع من يحيطون به.

"بول يستمتع بوقته معنا، وقلت أكثر من مرة أني أعمل لإخراج أفضل المستويات من بول وبرونو فيرناديش.

"أرى أن النتائج الجيدة عامل مهم يجعل اللاعبين يفكرون بالبقاء."

يذكر أن مانشستر يونايتد سيواجه مستضيفه ساوثهامبتون اليوم الأحد ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.