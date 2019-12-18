سولشاير: مانشستر يونايتد يفتقد إبداع بوغبا

أكد المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي غونار سولشاير أن فريقه بات يفتقد بشكل كبير إلى إبداع لاعب خط الوسط بول بوغبا.

ويغيب النجم المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، عن الملاعب منذ سبتمبر الماضي بسبب الإصابة، كما تعرض إلى وعكة صحية مؤخراً أجلت عودته.

وقال المدير الفني النرويجي: “في مباراة مثل التي واجهنا فيها إيفرتون، كنا بحاجة إلى تمريرة أو فكرة إبداعية من بوغبا”.

وكانت المباراة انتهت بالتعادل 1-1 ليظل يونايتد في المركز السادس بالدوري الإنجليزي.

وأكد سولشاير ثقته في نجمه الفرنسي لإنقاذ الفريق، حيث قال: “يتمتع بوغبا بكفاءة ليست لدى الكثيرين من لاعبي خط الوسط في العالم، لذلك سيكون أمراً رائعاً أن يعود”.

وخاض بوغبا (26 عاماً) ست مباريات فقط هذا الموسم بعد أن تعرض لإصابة في الكاحل في سبتمبر.

ويأمل المدرب في عودة الفرنسي قبل نهاية العام، لكن الوعكة الصحية الأخيرة ستبعده عن مواجهة في دور الثمانية لكأس الرابطة الأربعاء أمام كولتشيستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

وأبلغ سولشاير وسائل الإعلام بأن بوغبا “أصيب بوعكة صحية وسيغيب ليومين أو ثلاثة. ربما يستغرق الأمر ثلاثة أيام. سيؤجل هذا عودته قليلاً.

“نرغب في أن يستعيد حساسية المباريات. نرغب في الدفع به لمدة ساعة أو 45 دقيقة أو 60 أو 90 دقيقة. من يدري ربما يحدث هذا في أول مباراة. نعمل بجد لتجهيزه لكنه مريض الآن”.

وتراجع يونايتد إلى المركز السادس في الدوري الممتاز بعد التعادل 1-1 مع إيفرتون الأحد، لكن سولشاير عبر عن إعجابه بمايسون جرينوود خريج الأكاديمية الذي سجل سابع أهدافه مع يونايتد في كل المسابقات هذا الموسم.

وقال النرويجي أنه يعتزم منح المهاجم الواعد فرصة المشاركة في سلسلة مباريات لمعرفة ما إذا كان سيزيد غلته من الأهداف في فترة عيد الميلاد.

وأضاف: “أتذكر عندما جئت إلى النادي وسجلت عدة أهداف، قال المدرب وقتها أنه من الصعب عليه استبعاد لاعبين يسجلون أهدافاً من التشكيلة. من الصعب جداً حالياً اختيار أي تشكيلة دون التفكير في مايسون”.