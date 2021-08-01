سولشاير مصمم على جلب هالاند لمانشستر يونايتد

يبدو أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عازماً على استقدام مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية أن المدير الفني النرويجي يرغب بالتعاقد مع إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند أو هاري كين هداف توتنهام هوتسبير.

وبعد تأمين خدمات جايدون سانشو من دورتموند مقابل 72.9 مليون جنيه استرليني، وقدوم رافاييل فاران المرتقب من ريال مدريد في صفقة تقدر قيمتها بنحو 34 مليون جنيه، وجه النادي الإنجليزي أنظاره صوب مهاجم جديد.

هل سيحسم مانشستر يونايتد صفقة هالاند هذا الصيف؟

ومع توقعات بانتقال كين إلى مانشستر سيتي أو البقاء في لندن، سيتحرك يونايتد لجلب هالاند إن استطاع إقناع ناديه بالتخلي عنه، مع أن المبالغ التي دفعتها إدارة الشياطين الحمر هذا الصيف قد تحول دون توفير سيولة كافية لجلب الهداف النرويجي الصاعد.