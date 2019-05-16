سولشاير: نريد أن يكون لاعبو مانشستر يونايتد مثالاً للآخرين

كشف أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن مواصفات اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق مستقبلاً.

وأنهى يونايتد موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز السادس رغم البداية القوية مع المدرب النرويجي، والذي تم تأكيد استمراره بشكل نهائي للمواسم الثلاثة المقبلة.

وقال سولشاير لموقع النادي الرسمي: "نحاول تعليم اللاعبين أن يكونوا أشخاص منضبطين، هكذا كان دائماً اللاعبون الأفضل، نريدهم أن يكون لاعب مانشستر يونايتد مثالاً.

"تريد الجماهير رؤية لاعبين ممتعين هنا، تريد رؤية مدافع يضحي بحياته للعبة، نريد أداء مثل جيسي لينغارد وماركوس راشفورد أمام برشلونة وبي إس جي وليفربول أو تشيلسي، الجمهور يقدر ذلك.

"هذه ثقافتنا، وعلى أساسها سنبحث في سوق الانتقالات المقبلة عن لاعبين، إنها مسؤولية كبيرة، لكني متحمس لبدء هذا المشروع وأعد بتقديم الأفضل".

وبدأ سوق الانتقالات في إنجلترا رسمياً مساء الأربعاء، وسيغلق أبوابه في الثامن من أغسطس المقبل.