سولشاير يؤكد تعافي بوغبا وراشفورد

قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أمس الثلاثاء، أن النجمين بول بوغبا وماركوس راشفورد تعافيا من الإصابة وباتا جاهزين لاستئناف الدوري الإنجليزي، المتوقف منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

وكان من المتوقع أن يغيب بوغبا، الذي خضع لجراحة في قدمه في يناير الماضي، وراشفورد، الذي أصيب في ظهره خلال مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ولفرهامبتون، عن ما تبقى من الموسم الحالي.

ونقل موقع النادي عن سولشاير قوله: «يبدو أنهما بحالة جيدة، انضما للتدريبات الآن ويؤديان كافة تمرينات الفريق مع زملائهم".