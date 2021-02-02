سولشاير يتعهد بتنشيط هجوم مانشستر يونايتد

وعد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بأن يستعيد الفريق قدراته التهديفية عندما يستضيف ساوثهامبتون، اليوم الثلاثاء في مباراة لحساب المرحلة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

وقال النرويجي في مؤتمر صحافي أمس: “صنعنا عدداً كافياً من الفرص لهز شباك آرسنال، لكننا سنعمل على استغلال الفرص، يمكننا النظر إلى هذه الخطوة للأمام وسنخوض مباراة أخرى اليوم”.

يذكر أن يونايتد فرط بصدارة الدوري خلال الأيام الماضية لصالح غريمه مانشستر سيتي بعد تعادله مع آرسنال دون أهداف وخسارته قبلها ضد شيفيلد يونايتد 1-2.