سولشاير يشكك بمشاركة ماغواير في نهائي الدوري الأوروبي

قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد اليوم الجمعة أن المدافع هاري ماغواير قد يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي الأربعاء المقبل في ظل عدم تعافيه بشكل كامل من إصابة في أربطة الكاحل.

وأصيب الدولي الإنجليزي الذي شارك في 34 مباراة مع يونايتد صاحب المركز الثاني في الدوري الممتاز هذا الموسم، خلال الانتصار 3-1 خارج الديار على أستون فيلا في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأبلغ سولشاير وسائل الإعلام قبل المباراة الأخيرة للدوري يوم الأحد على ملعب ولفرهامبتون واندرارز: "إنه يمشي على قدميه، لكن الطريق ما زال طويلاً من المشي إلى الركض.

"لكي أكون صادقاً، لا أعتقد أننا سنراه في غدانسك، لكني سأمنحه حتى مساء الثلاثاء في آخر حصة تدريبية لأقرر ما إذا كان بإمكانه اللعب. الأربطة تستغرق وقتاً في التعافي".

وتابع: "إنه قائد وقبل عودة الجماهير كان بوسعكم جميعاً سماع صوته في الملعب. سيأتي معنا إلى غدانسك وسيكون في غرفة الملابس وسيتأكد من استعداد الجميع للنهائي".

ويلتقي يونايتد مع فياريال في النهائي في غدانسك يوم الأربعاء المقبل.

وأكد سولشاير أيضاً أن موسم أنتوني مارسيال انتهى بسبب الإصابة، إذ لا يمكن للمهاجم الفرنسي أيضاً المشاركة في النهائي، لكنه أضاف أن ثنائي الوسط سكوت ماكتوميناي وفريد "يجب أن يكونا جاهزين للنهائي".

وتأهل مانشستر يونايتد بالفعل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بعدما ضمن المركز الثاني خلف البطل مانشستر سيتي، وقال سولشاير أنه يفكر في تعزيز الفريق عندما تبدأ فترة الانتقالات الصيفية.

وقال: "لسنا في المكان الذي نهدف له، لكن لدينا طموحات للارتقاء مركز واحد.

"ننظر في تشكيلة الفريق، ونأمل في تدعيم الصفوف بلاعبين اثنين أو ثلاثة. نحن بالتأكيد بحاجة لمواجهة التحدي للصعود في جدول الترتيب. ما زلنا بعيدين للغاية عن التفكير في أن الأمر سيحدث من تلقاء نفسه.

"لدينا عدد قليل من اللاعبين المعارين وربما يعودون. هناك اهتمام برحيل عدد قليل أيضاً. نريد الخروج من فترة الانتقالات بأفضل تدعيم للفريق".